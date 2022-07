Guichardaz, Jova Beach a rischio? Si lavorerà su intese per Vvf

(ANSA) - AOSTA, 02 LUG - "Immagino che lo sciopero sia probabilmente un segnale da parte loro, ma non credo arrivi a destabilizzare o a creare dei problemi di ordine pubblico. Non penso che sia stato proclamato con questo obiettivo. So che le organizzazioni sindacali hanno un alto livello di responsabilità. Si lavorerà e si sta lavorando anche per trovare il giusto equilibrio e le intese, responsabilmente, tra tutti". Così l'assessore regionale al Turismo della Valle d'Aosta, Jean-Pierre Guichardaz, commenta all'ANSA la proclamazione di uno sciopero del Corpo valdostano dei vigili del fuoco da parte del Conapo e della Fp Cgil per il 13 luglio prossimo, in concomitanza con il Jova Beach party in programma a Gressan (Aosta). "Immagino - prosegue Guichardaz - che ci sia la volontà di affrontare un problema di cui peraltro io, non da assessore direttamente implicato, sento parlare in termini propositivi e di ricerca di soluzioni, in giunta e Consiglio regionale, da tantissimo tempo. Noi stiamo facendo il possibile". "Peraltro - aggiunge l'assessore al Turismo - l'organizzazione del Jova Beach ha tutti gli strumenti per assicurare un evento nel massimo della sicurezza, compito che spetta all'organizzazione stessa e che verrà valutato con i livelli che si occupano di questo. Non penso che ci sia l'intenzione di creare problemi di ordine pubblico o danni di chissà quali genere". (ANSA).