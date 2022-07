Incidente con cisterna in A14 nel Bolognese, code per 11 km

Intorno alle 4.30 della scorsa notte si è verificato un incidente, che ha coinvolto una cisterna, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto all’altezza del chilometro 16, nel tratto tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro che è stato temporaneamente chiuso al traffico. Per lo stesso motivo, informa Autostrade, sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il bivio con la A14 per le provenienze da Padova in direzione Ancona. Almeno 11 i chilometri di coda che si registrano tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Bologna Fiera verso Ancona per l’uscita obbligatoria a Bologna Fiera.

Sono al lavoro vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, Polizia stradale e personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. A cascata code su tutto lo snodo. Autostrade consiglia percorsi alternativi.