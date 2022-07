Jova Beach a rischio per sciopero Vvf, per Lavevaz è forzatura

(ANSA) - AOSTA, 02 LUG - "Trovo veramente un po' una forzatura questo atteggiamento rispetto a un evento importante per tutta la Regione. Ne prendo atto e vedremo la prossima settimana, come io credo, se col buon senso questa situazione potrà rientrare". Così il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commenta all'ANSA la proclamazione di uno sciopero del Corpo valdostano dei vigili del fuoco da parte del Conapo e della Fp Cgil per il 13 luglio prossimo, in concomitanza con il Jova Beach party in programma a Gressan (Aosta). "Conosciamo da tempo" la questione dei vigili del fuoco valdostani. "Quello che è un po' fuori luogo - prosegue Lavevaz - è questa forzatura. E' un aspetto di cui si parla da tantissimi anni: ora che siamo finalmente in fase di chiusura di tutti i passaggi, sia con la Commissione paritetica sia sulle questioni previdenziali, questa forzatura la trovo un pochettino inopportuna. Quindi io credo che potrà rientrare. Abbiamo convocato i sindacati già mercoledì, per un confronto anche riguardo al tema del del Corpo forestale della Valle d'Aosta, in modo da mettere tutti a conoscenza degli ultimi aggiornamenti di queste settimane. Sono due dossier che stanno andando avanti in maniera corretta. Soprattutto quello dei vigili del fuoco è in fase di chiusura, quindi io credo che nella prossima riunione della Commissione paritetica" convocata il 14 luglio "verrà licenziata la norma di attuazione". Da tempo i vigili del fuoco valdostani chiedono un'equiparazione previdenziale ai loro colleghi del Corpo nazionale e adeguamenti normativi, ordinamentali ed economici al loro contratto. (ANSA).