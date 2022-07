Spento l'incendio su Appennino bolognese, 50 ettari bruciati

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - L'incendio nei boschi di Carbona di Vergato (Bologna) è stato spento nella notte e, "da questa mattina, è in corso un'attenta operazione di bonifica per scongiurare il riattivarsi di focolai". Lo dice l'assessora regionale alla protezione civile, Irene Priolo. Questa mattina il prefetto di Bologna Attilio Visconti e il senatore Pierferdinando Casini sono stati a Vergato per incontrare il sindaco e testimoniare solidarietà e vicinanza all'amministrazione comunale e alla cittadinanza. Nell'incendio sono andati bruciati circa 50 ettari di vegetazione e una trentina di residenti evacuati a scopo precauzionale. (ANSA).