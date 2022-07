Usa:Google cancella localizzazione se utente va a clinica aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 01 LUG - Google ha annunciato che cancellerà la cronologia della localizzazione quando un utente visiterà una clinica per l'aborto, un rifugio contro la violenza domestica o altri posti 'sensibili'. La società di Menlo Park risponde così per la prima volta all'appello ai giganti del web di limitare la quantità di informazioni che raccolgono e che potrebbero essere usate dalle autorità in Stati che puniscono l'interruzione di gravidanza, dopo che la corte suprema ha cancellato la storica sentenza 'Roe v. Wade'. (ANSA).