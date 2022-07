Ennesimo incidente in A1: auto finisce a ruote all'aria all'altezza di Soragna. Quattro i feriti, due sono gravi

Pauroso incidente ieri sera poco dopo le 21,30 in A1 all'altezza di Soragna in direzione Parma. Per cause in via d'accertamento da parte della Polstrada, un'auto ha sbandato fino a finire a ruote all'aria, intrappolando i suoi occupanti.

Quattro i feriti soccorsi dalle ambulanze inviate dal 118: due sono stati portati nell'area codici rossi dell'ospedale Maggiore in gravi condizioni, una persona ha riportato traumi di media gravità e per la quarta fortunatamente solo lievi contusioni.

Poco prima dell'una di notte, invece, in via Mantova un'auyo ha sbandato ed è fintia fuori strada: il conducente è finito al pronto soccorso con ferite di media gravità. L'incidente sarebbe avvenuto anche in questo caso senza il coinvolgimento di altri mezzi.