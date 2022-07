Ex vigilessa uccisa: le figlie e Mirto Milani in tribunale

(ANSA) - BRESCIA, 04 LUG - Sono arrivati in tribunale a Brescia per l'udienza preliminare davanti al gup Gaia Sorrentino i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di 52 anni uccisa l'otto maggio di un anno fa a Temù, paese dell'Alta Valle Camonica. Mirto Milani, trasferito dal carcere di Canton Mombello, è accusato dell'omicidio della donna, insieme a due delle sue tre figlie: Paola e Silvia Zani, anche loro in aula, sono state portate dall'istituto di Verziano, dove condividono la cella dallo scorso 24 settembre. Durante l'udienza dello scorso 27 giugno, poi aggiornata a oggi, erano state affrontate questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile dei fratelli, della mamma e della figlia mezzana della vittima. Oggi potrebbe arrivare la decisione sul rinvio a giudizio dei tre. Il processo potrebbe iniziare a fine ottobre, davanti alla prima sezione penale della corte d'Assise di Brescia. (ANSA).