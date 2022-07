La lettone Kalnaja è il nuovo direttore esecutivo di Frontex

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - Via libera del consiglio di amministrazione di Frontex alla lettone Aija Kalnaja come direttore esecutivo ad interim dell'Agenzia. Il team di gestione esecutiva si concentrerà sul rafforzamento delle attività operative di Frontex e sul proseguimento del suo sostegno agli Stati membri e ai partner al di fuori dell'Unione europea. L'agenzia sta attualmente impiegando oltre 2.200 ufficiali e personale presso e oltre le frontiere esterne dell'Ue in 17 operazioni. Kalnaja diviene nuovo direttore esecutivo dopo le dimissioni del francese Fabrice Leggeri dopo le inchieste su diverse violazioni in cui sarebbe stata coinvolta l'agenzia nei respingimenti di migranti in Grecia. (ANSA).