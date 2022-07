Nato, domani firma protocolli adesione Finlandia e Svezia

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - I protocolli per l'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato saranno firmati domani dai partner dell'Alleanza nella sede del quartier generale di Bruxelles. Lo ha reso noto la stessa Nato. Dopo la firma, verso le 11.30, il segretario generale della Nato Jans Stoltenberg e i ministri degli esteri dei due Paesi che entreranno a far parte dell'Alleanza, Pekka Haavisto per la Finlandia e Ann Linde per la Svezia, terranno una conferenza stampa congiunta (ANSA).