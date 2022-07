Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, 5 morti e 16 feriti

WASHINGTON, 04 LUG - Sono 5 i morti e 16 i feriti durante una sparatoria alla parata del 4 luglio alla periferia nord di Chicago. Lo riportano i media locali.

L’Fbi è arrivata sul luogo della sparatoria alla periferia nord di Chicago per collaborare con la polizia locale. Lo riporta la Cnn. Almeno cinque persone sono rimaste uccise durante una parata per il 4 luglio e il killer è in fuga.