Tiktoker del cibo estremo mangia un pippistrello e si ammala

Il food blogger keniano Aq9ine, divenuto molto popolare sulla piattaforma social Tik Tok, si è seriamente ammalato dopo aver accettato dai suoi fan la sfida di cucinare e mangiare un pipistrello. Aq9ine, di professione idraulico ma appassionato di cucina, ha visto aumentare i suoi fan in Africa dopo aver girato una serie di brevi video in cui abbina alla polenta di mais ogni genere di condimento, comprese foglie di piante anche non edibili.

Dopo aver cucinato un pipistrello, lo ha mangiato in diretta, ma qualche giorno dopo ha ammesso di aver sperimentato alcuni effetti collaterali che non gli erano mai capitati prima.

«Sono nato per il rischio ed ero certo che la carne di pipistrello non avrebbe potuto farmi male - ha dichiarato Aq9ine - in tanti in Africa mangiano pipistrelli e non hanno problemi. Io invece ho perso la voce e ho avuto febbre alta, ma non credo si tratti di Covid -19. Ho preso delle medicine, ma la situazione non è migliorata». Secondo Aq9ine, originario di Meru, nella zona del Monte Kenya a nord di Nairobi, ciò che lo avrebbe guarito è stato fumare marijuana.

«La mia medicina è la marijuana ed è quella che ho usato - ha detto durante un’intervista nel programma TV di Presenter Ali, noto youtuber - e dopo due giorni le cose sono cambiate. Continuerò a fumare fino a che non mi sarò ripreso del tutto». Ora il tiktoker del cibo estremo proverà altre ricette a rischio: ha promesso di cucinare la talpa e i serpenti. «Smetterò di creare contenuti solo quando avrò problemi di salute talmente seri che dovrò essere ricoverato in ospedale - ha detto Aq9ine - Non voglio morire, ma far divertire i miei fan». (ANSA).