Usa: nuovo video shock su afroamericano ucciso da polizia

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un inseguimento da parte della polizia Usa nonostante fosse disarmato quando è uscito dalla macchina. La diffusione delle immagini rischia di accendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia verso le minoranze. Il sindaco e la polizia di Akron, Ohio, teatro dell'episodio, hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città. (ANSA).