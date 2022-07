Centrafrica: Pam chiede 68,4 mln di dlr per crisi alimentare

(ANSA) - GINEVRA, 05 LUG - Il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) ha oggi fatto un appello urgente per 68,4 milioni di dollari necessari ad aiutare la Repubblica Centrafricana, alle prese con una crisi alimentare crescente, specificando che 2,2 milioni di persone (su una popolazione di 5,5 milioni di abitanti) soffrono di insicurezza alimentare acuta e la loro situazione probabilmente peggiorerà nei prossimi mesi. "La Repubblica Centrafricana sta facendo fronte a bisogni umanitari senza precedenti e a una situazione di sicurezza alimentare in deterioramento", ha dichiarato Tomson Phiri, portavoce del Pam. "L'insicurezza alimentare nella Repubblica Centrafricana è determinata dagli effetti combinati del protratto conflitto armato interno, dalla persistente insicurezza e dallo sfollamento della popolazione", ha aggiunto, precisando che ci si aspetta un forte incremento delle materie prime da agosto. Le previsioni di crescita sono del 30 per cento per il prezzo del riso, del 67 per cento per la farina di grano e del 70 per cento per l'olio vegetale. (ANSA).