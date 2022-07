Palestinese ucciso in scontro con soldati in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 LUG - Un palestinese di 34 anni, Ahmed Harb Ayad, originario di Gaza è rimasto ucciso la scorsa notte in un incidente con una pattuglia militare israeliana lungo la barriera di separazione, all'altezza della città cisgiordana di Tulkarem. Lo riferiscono le agenzie palestinesi Wafa e Maan, secondo cui Ayad è stato colpito dai soldati dopo che aveva cercato di penetrare in Israele da un varco nella barriera. Il quotidiano Maariv sostiene che sul posto si sono verificati "scontri" fra i soldati e palestinesi. Il portavoce militare israeliano non ha ancora commentato l'episodio. In mattinata a Bnei Brak, sobborgo ortodosso di Tel Aviv, un ebreo religioso è stato assalito per strada e ferito a coltellate in modo grave. L'uomo ha detto che il suo assalitore "sembrava un palestinese". Secondo il vicesindaco di Bnei Brak è possibile che si tratti di uno dei manovali palestinesi impiegati in città. La polizia è sembrata accreditare l'ipotesi di un attentato: ha infatti istituito posti di blocco e ha fatto ricorso ad elicotteri per individuare l'aggressore, ma ancora le ricerche non hanno avuto esito. (ANSAmed).