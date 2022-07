Sindaco Sala, serve una legge sull'omogenitorialità

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Sulla decisione del Comune di Milano di riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali in Italia "ogni opinione è valida però - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - l'ho fatto perché c'erano famiglie milanesi che andavano a registrarsi a Crema. Siamo sempre lì: sbagliamo noi sindaci? Che facciano una legge". "Se non fanno una legge noi sindaci andiamo avanti in ordine sparso. Ho ritenuto di farlo, non pretendo mai di essere sempre assolutamente nel giusto ma la mia politica prevede il fatto di affrontare le questioni volute dai cittadini - ha aggiunto -. Ne sto parlando anche un po' con Anci. Io penso e spero che la Prefettura non abbia una reazione avversa, ovviamente per rispetto istituzionale ne era già al corrente". (ANSA).