Ucraina: Erdogan, speriamo accordo sul grano tra 10 giorni

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "I nostri negoziati" per un corridoio del grano nel Mar nero "vanno avanti. Al momento non abbiamo una crisi su questo ma in Africa c'è un grandissimo problema. Per questo speriamo ci sia un accordo" tra Putin e Zelensky "anche sotto l'ombrello Onu. Cerchiamo di arrivare ad un risultato tra 10 giorni". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa ad Ankara con il premier Mario Draghi. (ANSA).