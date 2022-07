Arresti per 11 in 16 province per frode e truffa

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - In 16 province italiane, tra cui Prato e Roma, la Polizia di Stato sta eseguendo una misura cautelare personale emessa dal Gip di Prato nei confronti di 16 persone e sta notificando altri 11 avvisi di garanzia nei confronti di 27 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi. E' infine in corso di esecuzione un sequestro preventivo di oltre 43mln (ANSA).