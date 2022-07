Cate Blanchett produce un documentario su Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Cate Blanchett, attrice e ambasciatrice di buona volontà dell'Unhcr, ha prodotto un documentario sulla guerra russa in Ucraina. "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" sulla vita a Kharkiv sotto le bombe. Lo riporta Ukrinform. Secondo i creatori, "è la storia della battaglia di Kharkiv, raccontata attraverso gli occhi dei civili e dei soccorritori che hanno subito il peso maggiore dell'assalto russo", informa Vogue Ukraine. Il documentario, disponibile sul sito web di Channel 4 Plus, dura quasi un'ora. I suoi personaggi principali sono il pompiere Roman e la sua squadra che ha salvato la città dagli incendi causati dalle esplosioni così come i paramedici Tetiana e Iryna che hanno anche aiutato persone che sono rimaste nella clandestinità per diversi mesi nascondendosi dagli attacchi. Il documentario presenta bambini costretti a vivere sotto terra per non essere colpiti dai missili russi. Non è l'unica star di Hollywood che racconta della guerra in Ucraina: anche Sean Penn è stato a Kiev per due volte per girare un documentario sul conflitto. (ANSA).