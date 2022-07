Marmolada: morti salgono a 9

(ANSA) - CANAZEI (TRENTO), 06 LUG - Le vittime accertate salgono a nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. (ANSA).