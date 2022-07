Sicurezza: Cisl, aggrediti due autisti pubblici in Fvg

(ANSA) - UDINE, 06 LUG - Escalation di aggressioni fisiche ai danni di autisti del trasporto pubblico locale in Fvg, con due casi verificatisi soltanto ieri: un conducente di pullman dell'azienda Arriva è stato aggredito con tre pugni al petto da un viaggiatore a San Daniele del Friuli (Udine), e un autista di Trieste Trasporti è stato vittima di minacce, sputi e percosse da parte di quattro utenti. Entrambi sono stati accompagnati in Pronto Soccorso. A renderlo noto è stato oggi il segretario generale Fit Cisl Fvg Antonio Pittelli che definisce l'accaduto "gravissimo" e che "arriva a valle di una serie di violenze di varie entità e gravità avvenute nei mesi passati e che più volte sono state denunciate". Secondo Pittelli, è "urgente aprire un tavolo perpetuo sulla sicurezza, che unisca prefetti, Regione e aziende. Non ci accontenteremo più di risposte inconcludenti. Serve un immediato intervento che vada ad accrescere fortemente la sicurezza a tutela dei lavoratori". (ANSA).