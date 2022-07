Covid: Manfredi, nuova ondata,mascherina in luoghi affollati

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - ''Sicuramente siamo in presenza di una nuova ondata. Chiaramente le caratteristiche sono molto differenti perchè i casi gravi sono molto ridotti rispetto all'inizio della pandemia''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'evento 'Laboratorio Sanità 20/30' in corso a Città della Scienza. ''Ci vuole attenzione - ha aggiunto Manfredi - e soprattutto bisogna spingere tutti i cittadini ad seguire le norme di prudenza: l'uso della mascherina negli ambienti affollati, la continuità nelle azioni di igiene personale che sono fondamentali per evitare che il contagio possa dilagare eccessivamente. E' un momento in cui ci vuole una particolare attenzione''. (ANSA).