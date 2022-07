Incendio a Milano, i vigili salvano una ragazza rifugiata sul tetto. Altre due persone portate in salvo: sono sotto choc

Una ragazza di 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell’incendio di un appartamento, sul tetto di un condominio in centro a Milano in via Cesare Correnti. Il suo salvataggio è stato complesso perché le autoscale dei pompieri hanno dovuto fare attenzione ai fili elettrici per la corrente degli autobus. Le fiamme sono divampate verso le 20. Altre due persone sono rimaste bloccate nello stabile: una è stata salvata, l’altra lo sarà fra non molto. Secondo i pompieri sembra che tutte e tre le persone stiano bene.

In base a quanto spiegato dai vigili del fuoco, le tre persone rimaste bloccate - la ragazza di 28 anni, un’altra donna e un uomo - sono stati tratti in salvo. Le loro condizioni sono buone: sono in forte stato di choc e sono state visitate sul posto, ma non è stato necessario trasportarle in ospedale. Solo una donna è stata portata per motivi precauzionali - in codice verde - al San Giuseppe. L’incendio che è scoppiato in un appartamento del quinto e ultimo piano dello stabile ha provocato molte fiamme e tanto fumo: è stato domato dai pompieri che stanno però ancora completando il lavoro. Il palazzo è stato completamente evacuato e si ritiene non vi sia più nessuno all’interno.