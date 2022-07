Marmolada, trovati altri resti di dispersi. Domani attesi i primi esiti del Ris di Parma

Nel corso della ricognizione "vista udito" sul luogo del disastro in Marmolada sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, anche resti di escursionisti. Lo apprende l’Ansa da fonti investigative.

Inoltre, sempre a quanto si apprende, dovrebbero arrivare già domani mattina i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime. La fase successiva sarà invece comparare questi Dna con quelli prelevati ai parenti per dare un nome ai corpi ancora non identificati.