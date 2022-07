Torregiani a Battisti: "Scriva ai suoi amici in Francia'

"Scriva ai suoi amici in Francia, perché si confrontino con la verità". Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac di Cesare Battisti a Milano nel '79, e per il cui omicidio l'ex terrorista si trova in carcere, è laconico a fronte di una lettera scritta da Battisti ad alcuni quotidiani. "Non pretendo di mettermi nei panni delle vittime, mi sembrerebbe un insulto alla decenza: ma potrei tentare di assumere una parte del loro dolore se me lo permettessero", aveva scritto Battisti. "Basta scrivere ai giornali - ha risposto Torregiani - agisca".