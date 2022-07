Eitan: chiusa inchiesta sul rapimento per nonno e complice

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Per il caso del rapimento del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, nei confronti del nonno del ramo materno Shmuel Peleg e del suo presunto complice Gabriel Abutbul Alon, accusati di sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento di minore all'estero e appropriazione indebita di passaporto. Come emerge dall'avviso di conclusione dell'inchiesta è stata stralciata, probabilmente per una richiesta di archiviazione, la posizione della nonna Esther Cohen. (ANSA).