Giappone: l'attentatore, ho usato un'arma artigianale

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'assassino dell'ex premier giapponese Shinzo Abe Tetsuya Yamagami ha detto di aver usato un'arma artigianale. Lo ha riferito la polizia della prefettura di Nara aggiungendo di aver trovato diverse armi artigianali come quella usata per l'omicidio in casa di Tetsuya Yamagami. In precedenza i media locali avevano riferito che nella casa erano stati trovati esplosivi. (ANSA).