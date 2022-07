Cade su sentiero vietato del Vesuvio, soccorso e denunciato

(ANSA) - ERCOLANO, 09 LUG - Un turista 21enne, di nazionalità statunitense, ha imboccato un sentiero non autorizzato per giungere al Cratere del Vesuvio e, dopo una caduta, ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e alla schiena. L'episodio è accaduto questo pomeriggio sul Vesuvio. A prestargli soccorso i Carabinieri Forestale della Stazione Parco, quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano. L'uomo ha rifiutato il ricovero ed è stato denunciato per invasione di terreni pubblici o a uso pubblico insieme ai tre familiari che erano con lui. Anche altri due turisti che, senza autorizzazione, hanno intrapreso quel percorso vietato, sono stati denunciati. (ANSA).