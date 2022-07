Da stanotte alle 2.30 di domenica lo sciopero dei lavoratori di Trenitalia Tper

"Grande riconoscenza alla Prefettura di Bologna per la sensibilità nell’affrontare le problematiche che hanno portato alla proclamazione dello sciopero del 10 e 11 luglio e l’impegno per dare il giusto ruolo alla nostra organizzazione nonostante l’indifferenza ricevuta da parte aziendale e della regione" dichiara il Segretario Regionale Maurizio Buzzoni e la RSA Faisa Cisal. Lo sciopero resta confermato.



Nell’incontro convocato in Prefettura giovedì con tutte le rappresentanze sindacali, i vertici di Trenitalia Tper e il rappresentante della regione, la Faisa Cisal ha fortemente evidenziato i problemi delle lavoratrici/lavoratori di Trenitalia Tper e contestato le posizioni della società che non consentirebbero di arrivare alla soluzione della vertenza.

"Nonostante la nostra formale proclamazione della seconda azione di sciopero, durante i vari tentativi di mediazione della Prefettura, la società pretendeva di attribuire a Faisa Cisal un ruolo subalterno ad una fase negoziale già avviata negli incontri del 29 giugno in Regione e del 4 luglio in sede aziendale con altri sindacati escludendo dal tentativo precedente di negoziazione la Faisa Cisal e quindi non lasciandoci nessun margine di confronto.

Pertanto, ritenendo tale atteggiamento inaccettabile e irriverente della nostra proclamazione, confermiamo lo sciopero dalle ore 03:31 del 10 luglio 2022 alle ore 02:30 del 11 luglio 2022 di tutto il personale mobile di Trenitalia Tper".



"Sostenendo i lavoratori da noi rappresentati ribadiamo le motivazioni di sciopero imputando alla società la totale responsabilità dei disagi all’utenza e al servizio", concludono.