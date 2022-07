Grande incendio a Roma, fumo visibile da lontano ed esplosioni. Il Comune: «È drammatico, chiudete le finestre e usate la mascherina» - La mappa

Una coltre di fumo nero nel cielo di Roma e il rumore nitido delle espolsioni: è il racconto "social" dell’incendio che scoppiato nella zona di via Casilina, ha coinvolto più depositi per la demolizione delle auto di via Palmiro Togliatti. La colonna di fumo è ben visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della città. E il vento non aiuta. Foto e video del rogo sono state twittate e postate su Facebook da tanti cittadini e residenti nella capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale di Roma Capitale. «E' una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo». Lo afferma il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste, in riferimento al vasto incendio che sta interessando l’area est di Roma. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti. Gravi disagi legati alla nube di fumo scaturita dall’incendio.Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. «Sono stati allertati tutti i pronto soccorso per sintomi respiratori. Bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio». Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a proposito dell’incendio divampato oggi a Roma.