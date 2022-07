Gualtieri, sequenza di roghi impressionante, è tempo unità

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell'unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma". Lo scrive su fb il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).