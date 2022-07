Maneskin, energia di Zitti e Buoni dà il via allo show a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Non poteva che iniziare con l'energia travolgente di Zitti e Buoni lo show dei Maneskin al Circo Massimo, il concerto che segna il loro ritorno a Roma, dopo i successi conquistati in Italia e in tutto il mondo nell'ultimo anno. I quattro ragazzi hanno così dato inizio all'atteso spettacolo, realizzato in collaborazione con Rock in Roma, davanti a 70mila persone. (ANSA).