Si tuffa in canale nel Milanese e resta incastrato, grave 15enne

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - E' in gravi condizioni un n ragazzino di 15 che nel pomeriggio si è tuffato nel canale Villoresi, nei pressi di Parabiago, nel Milanese, ed è rimasto incastrato in una chiusa. E' accaduto poco prima delle 16.30. Il 15enne è stato soccorso immediatamente e dopo essere stato rianimato, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Legnano. (ANSA).