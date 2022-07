Festa abusiva su Arno a Firenze, 60 identificati da Ps e Cc

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Circa 60 persone sono state identificate dalla polizia e dai carabinieri a Firenze la notte scorsa, verso le 1.30, per una festa abusiva sulla riva sinistra dell'Arno, a Mantignano, ultimo lembo di campagna a valle della città. L'intervento è stato sollecitato dagli abitanti delle case più vicine che non riuscivano a dormire. Sul posto il personale della Digos e delle Volanti della questura e il personale della compagnia Oltrarno dei carabinieri hanno riscontrato la presenza di circa 150 persone, soprattutto giovani, impegnate in una festa con musica techno lanciata ad alto volume nella notte. Inoltre, secondo quanto appreso, sarebbero state sequestrate le attrezzature tecniche e foniche per realizzare l'evento, fra cui una consolle da dj e casse acustiche, a un paio di soggetti. (ANSA).