In una città tedesca si pensa a palestre riscaldate per chi non potrà pagare il gas

Palestre riscaldate per chi non potrà permettersi di pagare il termosifone. La Germania teme che Mosca stoppi definitivamente il flusso dei rifornimenti di gas e, in un clima di crescente tensione per l’esorbitante aumento dei prezzi energetici in arrivo, è la Bild am Sonntag a titolare oggi in prima pagina sulla misura di emergenza in preparazione a Ludwigshafen, nel Land della Renania-Palatinato.

Qui l’amministrazione locale sta pianificando di allestire spazi collettivi, come palestre e sale, per fare in modo che chi non potrà più pagare il costi del riscaldamento in casa possa comunque riscaldarsi in caso di emergenza. «Ci prepariamo anche a scenari di emergenza per l’autunno e l’inverno», ha detto al tabloid la sindaca, Jutta Steinruck (Spd).

La stazione centrale di riscaldamento collettivo dovrebbe trovarsi nella Friedrich Ebert Halle, consacrata finora ad attività sportive, concerti e - durante la pandemia - alle vaccinazioni. Anche i centri di Neustadt, Frenkenthal e Landau pianificano le cosiddette «isole di calore», scrive Bild. Fra le misure di emergenza, o stop dell’illuminazione degli edifici pubblici, e lo spegnimento dei semafori di notte.

Gazprom ha già ridotto del 60% le consegne di gas all’Europa e alla Germania su Nord Stream 1 e domani inizia il periodo di manutenzione del gasdotto per il quale il rifornimento sarà interrotti per 10 giorni. Il ministro tedesco dell’Economia e del Clima, Robert Habeck, non ha fattoi mistero di temere che i russi possano utilizzare questa pausa per interrompere definitivamente i rifornimenti alla Germania e all’Europa.