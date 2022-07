Incendio Roma:sotto controllo,ma al lavoro 50 vigili fuoco

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è generalmente sotto controllo l'incendio che si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda, nella zona di Centocelle.Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall'aeroporto di Fiumicino. Continua l'opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l'impiego di escavatori. Per consentire il movimento dei mezzi di soccorso resta ancora chiusa via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda. Intanto le persone che erano state precauzionalmente evacuate, sono tornate nelle loro abitazioni nel corso della notte. (ANSA).