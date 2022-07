Trump ride del climate change, 'avremo più case sulla spiaggia'

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - Donald Trump ha rispolverato uno dei suoi cavalli di battaglia della presidenza e della campagna elettorale: la ridicolizzazione del cambiamento climatico e delle politiche ambientaliste. "Avremo più case sulla spiaggia, non è la cosa peggiore del mondo", ha detto durante un comizio elettorale ad Anchorage, in Alaska, in favore dei suoi candidati alle primarie repubblicane, tra i quali Sarah Palin. L'ex presidente è anche tornato sulle elezioni del 2024 ("Ci riprenderemo la nostra meravigliosa Casa Bianca") e sulla guerra della Russia in Ucraina che, ha sostenuto, "non ci sarebbe stata sotto la mia presidenza". Sul palco a un certo punto è arrivata anche la Palin che ha detto a Trump: "Ti amiamo, abbiamo bisogno che torni al potere". (ANSA).