Cannabis: sindaco Bologna, Santori? La legge va rispettata

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - "Sono perché la legge sia rispettata anche quando la si vuole cambiare". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Pd, rompe il silenzio sulle dichiarazioni di Mattia Santori, consigliere comunale con delega al Turismo e alle Politiche giovanili, sempre quota dem, sulla sua coltivazione 'casalinga' di cannabis. "Mattia finora ha lavorato bene - dice Lepore - Spero che non voglia sprecare tutto". Su un'eventuale sfiducia a Santori, per ora Lepore frena: "È un consigliere comunale con delega, quindi sta esercitando il suo diritto di esprimere le sue opinioni". "Stiamo facendo un percorso nella nostra città che coinvolge esperti sui temi delle sostanze e delle dipendenze - aggiunge il sindaco - C'è poi una proposta di legge in discussione alla Camera che introduce elementi di novità rispetto alla coltivazione della cannabis in casa. Credo che dobbiamo attenerci a questo percorso, senza strappi". "È importante continuare sul percorso che ci siamo dati, questo non è il Parlamento - dice ancora Lepore - ma il consiglio comunale". (ANSA).