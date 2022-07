Incendi: fiamme su SS 131, Sardegna di nuovo divisa in 2

(ANSA) - SASSARI, 11 LUG - Dopo essere stata chiusa per ore per un rogo all'altezza di Macomer (Nuoro) ieri sera, la Statale 131 "Carlo Felice" viene di nuovo bloccata per un incendio scoppiato nelle campagne di Codrongianos, nel Sassarese, in località Riu Murrone. Le fiamme hanno anche "saltato" le carreggiate passando da un lato all'altro della strada, dividendo di fatto in due l'Isola: il traffico è stato deviato. Il Corpo forestale sta intervenendo con tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Bosa e Anela e il Superpuma da Oristano. Sul posto oltre alle squadre antincendio anche le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e i tecnici Anas. (ANSA).