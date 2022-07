Mosca vuole estendere la legge anti gay anche agli adulti

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Estendere il divieto della propaganda Lgbt nei media, in rete e nei film non solo ai minori, come è attualmente in vigore in Russia, ma anche agli adulti, indipendentemente dall'età del pubblico. E' il progetto su cui sta lavorando la commissione della Duma per la politica dell'informazione e le comunicazioni. Lo ha annunciato oggi il capo della stessa commissione, Alexander Khinshtein. Lo riporta l'agenzia russa Tass "Appoggio pienamente la posizione del "presidente della Duma "Vyacheslav Volodin sul divieto di propaganda per i valori non tradizionali". (ANSA).