Oms, urgente affrontare minaccia del cambiamento climatico

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "È forse (la cosa) più urgente agire per salvaguardare la salute del pianeta affrontando la minaccia del cambiamento climatico, che avrà enormi benefici sia per la salute del nostro pianeta sia per la salute delle persone": lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. (ANSA).