Per Mullah Krekar condanna per terrorismo diventa definitiva

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - La Cassazione, respingendo i ricorsi della difesa, ha confermato le condanne per terrorismo jihadista al mullah Krekar (pena di 12 anni) ed a due suoi adepti: Hamasalih Wahab Awat a 9 anni e Abdul Rahman Rahim Zana a 7 anni e 6 mesi di reclusione. I tre facevano parte della cellula jihadista "Rawthi Shax" che pur non avendo compiuto atti di violenza, sarebbe stata pronta a organizzare attentati. La cellula jihadista fu smantellata nell'autunno 2015 a seguito dell'indagine del Ros di Trento. Krekar per molti anni si era rifugiato in Norvegia. Nel marzo 2020 fu estradato in Italia. (ANSA).