Salva la pineta di Fellini, debellato il parassita killer

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Salva" la pineta di Fregene cara a Federico Fellini, dove vi ambientò alcuni suoi film, tra cui Lo sceicco bianco. Grazie a 6000 "vaccini" inoculati nei pini da ottobre scorso, è stata infatti debellata la Cocciniglia, il parassita killer di origine canadese, che ha aggredito anche la pineta monumentale di Fregene, provocando nei mesi scorsi la morte e l' annerimento di diverse alberature. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "In questi giorni i nostri tecnici hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella Pineta Monumentale di Fregene e il risultato è una bellissima notizia: non c'è più nessuna pianta con la cocciniglia. Il parassita è stato debellato in tutte le piante", spiega Montino. "I 1500 alberi della Pineta Monumentale ora stanno bene e hanno ricominciato a germogliare", aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca Ad ognuno dei pini secolari sono state somministrate tre iniezioni della molecola autorizzata dal Ministero e dalla Regione per il trattamento contro la cocciniglia. In alcuni casi, anche quattro per un totale di circa 6000 somministrazioni. "Il trattamento si è rivelato efficace e la parte nera che ancora si vede sugli alberi è precedente al nostro intervento - prosegue il sindaco -. I tecnici hanno verificato che né in zona A né in zona B ci sono più parassiti sulle piante". (ANSA).