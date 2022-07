Strage di Lutago, chiesto rinvio a giudizio per Lechner

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - La Procura di Bolzano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Stefan Lechner, il 29enne di Chienes indagato per omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, a Lutago, il giovane automobilista altoatesino si trovava al volante della sua Audi Tt, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, quando travolse un gruppo di pedoni che attraversava la strada, uccidendone sette. Si trattava di giovani turisti tedeschi, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Ora dovrà venire fissata la data dell'udienza preliminare. (ANSA).