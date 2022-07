Ue su turbine Canada, non sono oggetto di sanzioni

(ANSA) - BRUXELLES, 11 LUG - "Le sanzioni Ue non si applicano ai beni o alla tecnologia legata al trasporto del gas". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue commentando la decisione del governo canadese di far rientrare le turbine impiegate nel Nord Stream 1 e bloccate in Canada dopo la manutenzione. L'accordo prevede ora che le turbine siano inviate in Germania. Il portavoce ha sottolineato che il blocco delle turbine "era una delle scuse" usate dalla Russia per "ridurre le consegne di gas". (ANSA).