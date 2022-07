Gb: terzo figlio per Pippa Middleton, è nata una bambina

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Pippa Middleton, sorella minore della duchessa di Cambridge e futura regina d'Inghilterra Kate, è diventata mamma per la terza volta: secondo la rivista People, lei e il marito James Matthews hanno avuto una bambina un paio di settimane fa. Pippa, 38 anni, e James, 46 hanno avuto il primo figlio, Arthur, nell'ottobre del 2018 e la seconda, Grace, nel marzo 2021. La gravidanza della Middleton era apparsa evidente durante il 'Party at the Palace', uno degli eventi che a giugno hanno celebrato il Giubileo di platino della regina Elisabetta, cui aveva preso parte con James ed diversi membri della famiglia reale. (ANSA).