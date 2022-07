Incendi Roma:al vaglio reati ambientali,acquisiti dati Arpa

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Verranno acquisiti dalla Procura di Roma i dati Arpa sulla qualità dell'aria e in particolare sul livello di diossina registrato negli ultimi giorni. L'attività rientra nell'ambito dell'indagine avviata sui maxincendi avvenuti nella Capitale nelle scorse settimane e in particolare quello di sabato che ha interessato l'area est. Al vaglio degli inquirenti anche ipotesi di reati ambientali. In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi. I valori della diossina sono in netto calo anche se lievemente sopra i limiti. (ANSA).