Nucleare: Iran, da Biden stessi errori commessi da Trump

(ANSA) - ISTANBUL, 12 LUG - La politica di "pressioni economiche e diplomatiche sull'Iran" del presidente americano Joe Biden è "in linea con la strategia fallimentare di pressioni massime sulla repubblica islamica" portata avanti dall'ex presidente Donald Trump e "va contro la volontà manifestata dagli Usa per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Naser Kanani, come riporta Irna. "Nonostante tutte le dichiarazioni riguardo al ritorno all'accordo nucleare e alla correzione degli errori commessi dall'amministrazione precedente, l'attuale amministrazione segue lo stesso atteggiamento nel promuovere sanzioni e pressione economica" ha aggiunto Kanani. (ANSA).