Nuovi disagi per uno sciopero del personale Ryanair. Anche EasyJet sarà in sciopero

Nuovi disagi nei trasporti aerei in Spagna per uno sciopero di personale Ryanair, con almeno 11 voli cancellati e altri in ritardo: lo indicano il sindacato Uso e l'agenzia di stampa Efe.



I voli sinora cancellati hanno riguardato per ora gli aeroporti di Barcellona e quelli di Ibiza e Palma di Maiorca: quattro riguardano connessioni da o per l’Italia (Milano Malpensa e Roma Fiumicino).



Questa giornata è la prima di un «secondo round» dello sciopero del personale di cabina Ryanair, che rivendica migliori condizioni di lavoro. Le prossime giornate di protesta previste saranno il 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 luglio. Anche personale di easyJet sarà in sciopero, precisamente i giorni 15, 16, 17, 29, 30 e 31 luglio. Alcuni disagi per i passeggeri si sono registrati anche a giugno.