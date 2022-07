Onu: Consiglio sicurezza proroga di 6 mesi aiuti a Siria

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato oggi una risoluzione che prevede una proroga di sei mesi del meccanismo di aiuti transfrontalieri per la Siria, fino al 10 gennaio, periodo imposto dalla Russia mentre tutti i partner avevano chiesto un anno. La risoluzione è stata adottata con 12 voti su 15, con il voto favorevole di Russia, Cina e dei dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia si sono astenuti per sottolineare il loro disaccordo con una durata che considerano insufficiente per pianificare adeguatamente l'erogazione degli aiuti. (ANSA).