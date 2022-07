Siccità: Fontana, forse tiriamo in là qualche settimana

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "La situazione è estremamente preoccupante": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'emergenza siccità a margine del convegno 'Rigenerazione urbana, da opportunità a realtà, modelli e casi di applicazione della legge regionale 18/2019' in corso a Palazzo Lombardia. "Grazie a tutti questi utilizzi con il misurino dell'acqua che ancora esiste in montagna - ha aggiunto il governatore - forse riusciamo a tirare ancora in là qualche settimana". Infatti "stiamo utilizzando fino all'ultimo litro d'acqua - ha spiegato - il problema è se non dovesse ricominciare a piovere: non possiamo generare l'acqua". E poi "non ci sono quelle riserve che erano determinate dall'accumulo invernale della neve". Ad ogni modo "credo di poter dire che sia stato fatto tutto il necessario, anche nel rispetto di accordi raggiunti con le associazioni degli agricoltori - ha concluso - per consentire almeno il primo raccolto". (ANSA).